Москва, 28 октября, 2019, 08:06 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 25 октября открылись снижением по рублевым парам. Спрос на рисковые активы, в том числе и на валюты развивающихся стран, сохранялся на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США 30 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Также поддержку рублю оказал пик налоговых платежей, приходящийся на последний день недели 25 октября.

Реакция нацвалюты на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, была нейтральной. Рынок закладывал такое снижение в цены, только были сомнения, что ЦБ пойдет на резкое снижение ставки.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,34%, до 63,85 руб., евро/рубль — на 0,56%, до 70,72 руб., фунт/доллар — на 0,50%, до 81,92 руб.

На фоне укрепления доллара США на Форекс рубль больше укрепился к евро и фунту, чем к доллару. По Брекситу сохраняется неопределенность, поэтому по британцу угас бычий импульс. Власти ЕС пока не дали ответа, на какой срок они готовы перенести Брексит. Это станет известно 28 или 29 октября.

Сегодня, 28 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Снижение котировок незначительное, поэтому участники рынка вряд ли обратят внимание на него. На этой неделе у них в центре внимания находится заседание FOMC, которое должно определить динамику рынков на ноябрь.

США и Китай близки к финальной фазе переговоров для заключения торгового соглашения. Так как пара опять упала ниже отметки 64 руб., то продавцы смогли нивелировать бычий сигнал, появившийся 24 октября. Сегодня пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 63,55−64,15 руб.

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