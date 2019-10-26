Москва, 26 октября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Золотом

По его словам, встреча «нормандской четверки», вероятно, не состоится, пока украинский лидер пытается уговорить представителей «добровольческих батальонов» покинуть позиции в Донбассе.

«Момент для встречи «четверки» сдвигается… — написал Пушков на странице в соцсети Twitter. — Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО».

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Facebook сообщил о беседе с украинскими националистами в населенном пункте Золотое (Донбасс). По его словам, разговоры с некоторыми людьми «получились эмоциональными».

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