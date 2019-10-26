Киев, , 19:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее прибыл в населенный пункт Золотое (Донбасс), рассказал о беседе с украинскими националистами. Об этом глава государства сообщил на странице в соцсети Facebook.

«Решил пообщаться с ними сам, — написал Зеленский. — Некоторые разговоры получились эмоциональными».

При этом глава Украины добавил, что он готов и дальше «говорить и искать взаимопонимание», однако одними разговорами войну не завершить.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими националистами и местными жителями в населенном пункте Золотое (Донбасс).

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