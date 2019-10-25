Москва, 25 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. По итогам первых трёх кварталов 2019 года самым прибыльным автомобилем в России стала южнокорейская модель KIA Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Areaseven Kia Rio

С января по сентябрь 2019 года в России было реализовано 64 284 автомобиля KIA Rio. Выручка с продаж составила 58,3 млрд рублей.

Второе место по выручке заняла отечественная модель Lada Vesta. Её за отчётный период приобрел 79 401 покупатель, потратив на авто 56,7 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает ещё одно южнокорейское авто Hyundai Creta. За девять месяцев данную модель купили 49 648 российских автолюбителей. За эту модель автокомпания выручила 56,2 млрд рублей.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли немецкая модель Volkswagen Tiguan (24 169 ед.; 44,3 млрд рублей) и японский автомобиль Toyota Camry (23 591 ед.; 43,1 млрд рублей).

Напомним, ранее исполнительный директор «Хавейл мотор рус» Жером Сего заявил, что Haval планирует к 2025 году продавать в РФ около 100 тыс. машин. Таким образом, китайский автопроизводитель хочет обогнать такие компании, как Hyundai и Kia.

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