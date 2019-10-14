Москва, , 10:34 — REGNUM В сентябре 2019 года более 39% автомобилей южнокорейской компании KIA были реализованы с использованием кредитных предложений KIA Finance. Об этом сообщает сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

С января по сентябрь 2019 года программой KIA Finance воспользовались свыше 58 тыс. покупателей автомобилей корейской марки, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Самой продаваемой моделью по кредитной программе KIA Finance стал KIA Rio, чьи продажи составили более 43% от общего количества кредитных договоров.

Напомним, за сентябрь 2019 года в России было продано 19 194 машины KIA, что на 2% превышает показатель продаж сентября прошлого года. С начала 2019 года по сентябрь был реализован 168 141 автомобиль корейской марки KIA, что на 0,4% больше, чем год назад. По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), KIA занимает первое место в топе самых популярных иностранных марок на российском авторынке.

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