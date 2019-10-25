Москва, 25 октября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.

В регуляторе сообщили, что будут действовать в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по снижению ипотечной ставки до 8%, для чего потребуется снижение ключевой ставки.

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