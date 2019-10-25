Москва, 25 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ризван Курбанов (КПРФ) обратился в Генпрокуратору РФ с просьбой организовать проверку высказываний скандального бойца смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве. Депутат направил запрос в адрес генпрокурора России Юрия Чайки, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Duma.gov.ru Ризван Курбанов

Напомним, накануне, 24 октября, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях в очередной раз неприязненно высказался о своем сопернике по последнему поединку — дагестанце Хабибе Нурмагомедове — и его земляках. В частности, ирландец назвал жителей Страны гор трусами, а дагестанскую кухню — отходами.

«Сегодня Макгрегор публично позволил себе то, чего никогда не позволял себе ни один здравомыслящий человек: публично оскорбил весь дагестанский народ! <…> Объективность заключена в том, что в России закон не позволяет кому бы то ни было оскорблять национальные чувства», — написал Курбанов.

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По мнению депутата, слова спортсмена попадают под статью административного кодекса о действиях, направленных «на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии».

Кроме того, по словам парламентария, в проверке нуждается и интервью Макгрегора на «Матч ТВ» в прямом эфире. В нем Курбанов усмотрел рекламу и призывы пить производимую им алкогольную продукцию. Необходимо, по мнению депутата, проверить и действия сотрудников телеканала, которые позволили иностранному гражданину нарушать действующий в России закон «на глазах у всей страны».

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