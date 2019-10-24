Москва, , 13:38 — REGNUM Ирландец Конор Макгрегор назвал российского бойца Хабиба Нурмагомедова трусом. Об этом он заявил 24 октября на пресс-конференции в Москве

«Он чуть не умер, пока стал чемпионом. Он очень боится боя с Тони Фергюсоном, он вообще многого боится. Типичный трус», — заявил Макгрегор.

Напомним, 6 октября 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе. После того поединка бойцы и члены их команд устроили драку.

Добавим, что Фергюсон считается одним из возможных соперников Хабиба по ближайшему бою. Ранее Макгрегор заявил, что в этом бою, скорее всего, победит Нурмагомедов.

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