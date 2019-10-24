Вашингтон, 25 октября, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Отбывшая наказание в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина подписала документы об освобождении, 25 октября она будет выпущена из тюрьмы и сразу же депортирована в Россию.

Pavel Starikov Мария Бутина

Как сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов со ссылкой на Госдепартамент США, самолёт с российской гражданкой должен прибыть в Москву утром в субботу, 26 октября.

Напомним, американский суд в апреле 2019 года приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». По мнению властей США, Бутина налаживала связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.

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