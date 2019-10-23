Санкт-Петербург, 23 октября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Задержка авиарейса компании «Россия», который должен был вылететь из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге в Париж, произошла из-за попавшей в двигатель самолёта птицы. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба авиакомпании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подготовка самолёта к вылету

Рейс № 6635 Санкт-Петербург — Париж был задержан более чем на пять часов в связи с попаданием птицы в двигатель авиалайнера. Руководством авиакомпании было принято решение предоставить резервный авиаборт.

Основную часть пассажиров отправили самолетом Airbus А319, некоторые пассажиры получили билеты на другие рейсы «Аэрофлота» и Air France. На время ожидания рейса пассажиров обеспечили питанием и напитками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении крупного штрафа авиакомпании «Якутия» за частые задержки авиарейсов.