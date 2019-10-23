Якутск, , 06:26 — REGNUM Авиакомпании «Якутия» назначили штраф в 100 тыс. рублей за нарушения прав пассажиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёт авиакомпании «Якутия» Spaceaero2

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За три летних месяца в 2019 году АО «Авиакомпания «Якутия» многократно задерживала авиарейсы, вне зависимости от погодных условий.

«По выявленным нарушениям возбуждено производство по делу об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в транспортной прокуратуре Якутии.

Гендиректору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за задержки вылета пассажиры рейса № 472 Симферополь — Якутск авиакомпании «Якутия» ночевали на полу в аэропорту «Внуково». Рейс перенесли почти на сутки.