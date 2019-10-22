Москва, 23 октября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Возгорание локализовано спасателями в металлическом ангаре на северо-востоке Москвы. об этом 22 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Moscow.mchs.ru Тушение пожара в ангаре

Информация о пожаре в металлическом ангаре на улице Алтуфьевской поступила в ведомство в 22:06 мск. При прибытии первых пожарных расчётов на место происшествия было установлено, что возгорание произошло на территории промзоны, угрозы распространения огня нет.

Площадь горения достигла 400 кв. метров, произошло частичное обрушение кровли. О содержимом ангара не сообщается. В ликвидации пожара принимают участие 22 человека личного состава и шесть единиц техники.

В 23:22 было объявлено о локализации пожара. Пострадавших в результате возгорания нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разливе расплавленной меди на заводе под Екатеринбургом. Пострадавших в результате ЧП нет.