Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM В свердловской Верхней Пышме на АО «Уралэлектромедь» разлилась расплавленная медь. Инцидент произошёл вечером 21 октября.

По данным предприятия, сбой возник в 22:46 по местному времени. Авария произошла в медеплавильном цехе. Оказалась нарушена работа установки весового дозирования одной из анодных печей цеха. В итоге печь остановили. Металл частично перенаправили в специальный приямок.

В МЧС сигнал поступил в 23:30 по местному времени. Спасатели выехали на место ЧП, но их усилия не потребовались. Сотрудники предприятия справились с ситуацией своими силами. Они охладили ту медь, которая разлилась, и засыпали. В 0:25 по линии МЧС был дан общий отбой.

Сразу после ЧП из цеха эвакуировали 50 человек. Пострадавших нет. Сейчас цех, как и сам завод, работает в штатном режиме.

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