Луганск, 22 октября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Боевики 1-го батальона 72-й бригады ВСУ устроили массовую драку, заявил 22 октября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потери

Он рассказал, что из-за нехватки людей, в бригаду начали перемещать членов других украинских подразделений. Из-за этого резко увеличилось количество конфликтов, особенно по вопросу отведения сил в районе населённого пункта Золотое.

«Между военнослужащими 1 батальона бригады произошла драка. В результате конфликта… в тяжёлом состоянии находятся 15 человек. У пострадавших выявлены множественные гематомы, переломы конечностей. Кроме того, один солдат получил проникающее ранение брюшной полости», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что в соединение была направлена специальная комиссия для расследования обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе из миномётов и вооружения БМП.

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