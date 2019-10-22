В РФ скоро появятся автомобили Khazar SD из Азербайджана — СМИ
Москва, 22 октября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. В ближайшее время из Азербайджана в Россию привезут первую партию автомобилей Khazar SD. Об этом сообщает издание Trend.
Автомобиль является тем же седаном IKCO Dena иранского бренда, но только собранным в Азербайджане.
Издание ссылается на слова посла Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнова. По информации СМИ, в ближайшее время в Россию прибудут первые десять моделей Khazar SD. Однако в продажу они пока не поступят, так как необходимого для продажи в РФ сертификата на эту модель нет.
Габариты автомобиля азербайджанской сборки составляют 4558 мм в длину и 1720 мм в ширину. В движение машину приводит 115-сильный мотор рабочим объёмом 1,7 л. Движок соответствует нормам Евро-5.
Впервые Khazar SD показали в России в августе 2018 года на международном автомобильном салоне в Москве.
Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года из России в Азербайджан было экспортировано 2,1 тыс. единиц легковых автомобилей. Таким образом, Азербайджан занял четвёртое место в рейтинге стран — импортёров российских машин.
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