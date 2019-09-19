Москва, , 12:04 — REGNUM По данным на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано 27,5 млн легковых иномарок. Об этом 19 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На долю легковых иномарок приходится 62,4% от всего рынка легковушек в России.

Самая большая доля на российском авторынке легковых машин у моделей японских компаний — 22%. В числовом выражении это 9,9 млн автомобилей. Машины из Южной Кореи занимают 11,4% от всего рынка легковушек в России — более 5 млн шт. Около 10% автомобилей в российском автопарке принадлежит немецким компаниям — их число превышает 4,5 млн шт.

Далее идут Соединённые Штаты — 7,4%, Франция — 5,4%, Чехия — 1,9% и Китай — 1,4%.

Напомним, ранее руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров заявил, что снижение таможенных пошлин на объемы импорта легковых автомобилей в РФ никак не повлияет.

При этом стоимость новых заграничных авто увеличится из-за дополнительных расходов (таможенные сборы при ввозе машин, акцизы, НДС, установка ЭРА-ГЛОНАСС), уверен Захаров. По его мнению, эти расходы увеличивают стоимость авто на 3 — 10%. Следовательно и их продажи будут уменьшаться.

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