Лондон, 21 октября, 2019, 21:21 — ИА Регнум. Министр правительства Великобритании Майкл Гоув сообщил, что кабинет Бориса Джонсона начал подготовку к «жесткому Brexit», 21 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Боюсь, я должен предпринять соответствующие шаги сейчас, чтобы подготовиться к увеличению вероятности того, что… мы уйдем 31 октября без сделки» , — заявил Гоув в парламенте Великобритании.

Соглашение Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из Евросоюза не было одобрено британским парламентом. Правительство Джонсона запросило у ЕС очередной отсрочки Brexit.

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