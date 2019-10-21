Лондон, , 17:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в очередной раз поставить на рассмотрение парламента соглашение по Brexit, 21 октября передает агентство Reuters.

Сделка по Brexit ранее была одобрена правительством Джонсона и Евросоюзом. Соглашение не было принято британским парламентом на заседании в субботу 19 октября.

До установленной ранее даты выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября, остается всего десять дней.

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