Санкт-Петербург, 21 октября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. В российской экономике в определенном смысле всё действительно «обстоит благополучно», но проблема в том, что экономика не растет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 21 октября, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Медведев на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям сказал, что «если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке». Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России «находятся на очень хорошем уровне», инфляция — на низком, отметил премьер-министр.

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«Всё, что сказал премьер-министр, соответствует действительности. Проблема состоит в другом: в отсутствии экономического роста. И особенно — в отсутствии предпосылок к возобновлению экономического роста.

Наша экономика достигла определенного уровня и держится на нем. Но двигаться дальше не получается. Причем эта ситуация сохраняется уже немало лет. Отсутствие роста — главная претензия экспертов по крайней мере с 2011 года», — отметил Александр Скоробогатов.