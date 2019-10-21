Москва, , 13:12 — REGNUM В целом глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что в российской экономике все благополучно.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне», — заявил Медведев в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

Он также констатировал низкий размер инфляции.

Кроме того, подчеркнул Медведев, Россия старается участвовать во всяких системах и рейтингах.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз по росту ВВП России в 2019 году с прежних 1,2% до 1,1%. Об этом говорится в новом обзоре организации «Перспективы развития мировой экономики».

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