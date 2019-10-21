Москва, 21 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Новое направление «Автомобилестроение» открылось в третьем сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Предложил это направление и выиграл конкурсную заявку Самарский университет, который много лет реализует свои образовательные программы в партнерстве с ПАО «АвтоВАЗ» — одним из главных автопроизводителей России. Студентка Самарского университета Полина Комарова одна из первых зарегистрировалась на участие в олимпиаде по новому направлению и считает, что ее шансы на победу достаточно высоки.

пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Полина Комарова

Своими надеждами и планами она поделилась с корреспондентом ИА REGNUM.

Полина, вы — будущий инженер, который возможно свяжет себя с автомобилестроением. Согласитесь, такой выбор вряд ли бы сделала «тургеневская барышня». Вам он не кажется неординарным?

С детства играм с куклами я предпочитала компанию мальчишек во дворе. В школе у меня хорошо шла математика, физика и точные науки. Когда я поступала в университет, я хотела, чтобы результатом моей работы было что-то одновременно существенное и осязаемое, поэтому мой выбор пал на инженерную специальность. Вообще, думать, что девушки должны учиться на филфаке — большое заблуждение: например, в нашей группе почти половина девушек, и учимся мы не хуже парней. Они у нас еще и списывать иногда просят! А в целом, в техническом вузе разница между полами стирается: преподавателю все равно, кто перед ним, ждать поблажек только потому, что я могу носить юбку, не приходится.

Вы зарегистрировались на олимпиаду одной из первых, признайтесь, ждали открытия профильного для вас направления?

То, что Самарский университет будет выступать с инициативой участвовать с новым направлением в третьем сезоне олимпиады, у нас на кафедре говорили еще до начала регистрации. В прошлом году я знала про олимпиаду, но посчитала, что пока недостаточно готова к участию в главной студенческой олимпиаде страны. Сейчас, когда я учусь на третьем курсе, проверить свои знания, сравнить уровень своей подготовки с ребятами со всей страны — самое время. Кстати, кроме «Автомобилестроения», я зарегистрировалась еще и на направление «Машиностроение».

Хотите удвоить шансы на победу?

Ну, олимпиада — это же не лотерея! На олимпиаде 68 направлений, и некоторые из них пересекаются друг с другом, а главное с тем, что ты изучаешь. Это очень хороший способ провести комплексную проверку своих знаний. Можно было выбрать еще ряд технических направлений, но я решила сконцентрироваться на близких мне, чтобы иметь больше времени подготовиться к отборочному этапу.

Как вы оцениваете свои шансы в олимпиаде?

Я не могу сказать. Например, по «Автомобилестроению» демонстрационные задания появились совсем недавно, и я даже не успела с ними ознакомиться, чтобы составить представление об уровне сложности. Но если по секрету, я, конечно, хочу завоевать золотую медаль.

Уже придумали, на что потратите денежную премию?

Я еще даже не прошла отборочный тур, а вы меня спрашиваете про то, как я распоряжусь деньгами. Любому студенту есть, на что потратить пару сотен тысяч рублей, а у меня мечта — сдать экзамены TOEFL или IELTS, так что сколько-то денег я потрачу на то, чтобы подтянуть английский. Вне зависимости от победы на олимпиаде.

Читайте также: Плох тот студент, кто не мечтает победить в олимпиаде «Я — профессионал»