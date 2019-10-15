Москва, , 19:43 — REGNUM В третьем сезоне олимпиады студентов «Я — профессионал» много новых направлений, в которых могут себя попробовать студенты и магистранты. Одно из них — «Туризм», которое организует Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Баина Лиджи-Горяева — студентка 1 курса магистратуры, чья будущая профессия связана с путешествиями.

Баина Лиджи-Горяева Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»

Баина, кто такой дипломированный специалист в области туризма?

Все мы в той или иной степени туристы и путешественники. Кто-то летает на песчаные пляжи океанов, кто-то путешествует внутри страны, кто-то часто ездит в командировки — все сталкиваются с инфраструктурой туризма и гостеприимства. А вот ее обеспечение — это как раз работа тех людей, которые профессионально занимаются туризмом. При грубом приближении можно назвать несколько сфер, в которых задействованы выпускники программы «Туризм»: организация внешнего и внутреннего туризма, обеспечение работы туристической инфраструктуры (гостиницы, общественное питание и так далее), повышение туристической привлекательности регионов и отдельных локаций, не менее большой спектр «туристических» профессий связаны с экономикой туризма: планирование, финансовое прогнозирование, менеджмент и маркетинг.

Это очень широкий спектр, видимо, на олимпиаде студентов ждут интересные и разноплановые задания. К чему вы готовитесь?

На сайте олимпиады уже доступны демонстрационные задания. Видно, что придется освежить в памяти многое из того, что было в университете. Но в целом задания меня не испугали: если ты хорошо учился, то нет оснований сомневаться, что ты не выйдешь в финал.

Вы — студентка магистратуры, а значит, в вашем багаже уже большое количество сданных экзаменов и тестов. Участие в олимпиаде для вас — это очередная проверка своих знаний?

Я всегда думала, что любая олимпиада — это как экзамен, на котором все вопросы «со звездочкой», а поблажек экзаменатора нет. Но вдруг я посмотрела на этот формат с другой стороны: если я буду участвовать и одержу победу — значит, я не зря провела время на студенческой скамье, а если не пройду и в финал, то могу списать это на очень сложные задания. Участие в олимпиаде может принести удовольствие от решения трудных задач, радость победы, бонусы, которые достанутся дипломантам. Я ничем не рискую в случае проигрыша, и я гарантированно ничего не получаю, если не участвую в олимпиаде, поэтому я выбираю быть в деле!

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Прозвучало как перефразированный олимпийский слоган Пьера Де Кубертена «Главное не победа, а участие». Тем не менее рассчитываете на победу? На что потратите призовые деньги?

Раз уж мы заговорили на языке слоганов, то я должна ответить, что плох тот студент, который не мечтает победить в «Я — профессионале»! Я совершенно не настроена делить шкуру неубитого медведя, но думаю, что было бы символично потратить денежный приз на путешествия.

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