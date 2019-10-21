Пекин, 21 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. России, Турции и Соединенным Штатам необходимо повысить уровень безопасности в Сирии после начала военной операции Анкары «Источник мира», поскольку события в регионе приняли нежелательный оборот. Об этом 21 октября в Пекине заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании IX Сяншаньского форума в Пекине

«Надеемся, что наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами все-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе», — сказал Шойгу.

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По его словам, те события, которые происходят последние дни, «они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли». Министр отметил, что часть лагерей, в которых содержались террористы, перестали охраняться и боевики «стали растекаться».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу находится с визитом в Китайской Народной Республике, где он принимает участие в IX Сяншаньском форуме в Пекине, который проводится в Китае с 2006 года.

Также в форуме участвуют представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ряда европейских государств.

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