21 Октября
 
7:28

Сергей Шойгу [kremlin.ru]

7:26

Шойгу раскрыл секрет выхода США из Договора РСМД

Есть вероятность того, что США развернут ударные установки, ранее запрещенные ДРСМД, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупредил в Пекине Сергей Шойгу.

7:23

Шойгу: Годовщина разгрома фашизма — повод для переоценки глобальных угроз

Сергей Шойгу в Пекине напомнил об исторических уроках в связи с 75-й годовщиной разгрома германского фашизма и японского милитаризма.

7:22

Шойгу: Цель выхода США из ДРСМД — сдерживание КНР и РФ

ДРСМД перестал удовлетворять интересам США в условиях роста военно-экономической мощи КНР и восстановления оборонного потенциала РФ, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

7:21

Хаос и обрушение государственности стали нормой — Шойгу

Сергей Шойгу заявил о существенной деградации международных отношений, выступая на пленарном заседании проходящего в Пекине Сяншаньского форума.

7:19

Шойгу прибыл в Китай для участия в форуме по безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу с 20 октября находится с официальным визитом в Китае для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности. Форум будет продолжаться с 20 по 22 октября.