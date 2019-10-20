Шойгу раскрыл секрет выхода США из Договора РСМД
Есть вероятность того, что США развернут ударные установки, ранее запрещенные ДРСМД, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупредил в Пекине Сергей Шойгу.
Шойгу: Годовщина разгрома фашизма — повод для переоценки глобальных угроз
Сергей Шойгу в Пекине напомнил об исторических уроках в связи с 75-й годовщиной разгрома германского фашизма и японского милитаризма.
Шойгу: Цель выхода США из ДРСМД — сдерживание КНР и РФ
ДРСМД перестал удовлетворять интересам США в условиях роста военно-экономической мощи КНР и восстановления оборонного потенциала РФ, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Хаос и обрушение государственности стали нормой — Шойгу
Сергей Шойгу заявил о существенной деградации международных отношений, выступая на пленарном заседании проходящего в Пекине Сяншаньского форума.
Шойгу прибыл в Китай для участия в форуме по безопасности
Министр обороны России Сергей Шойгу с 20 октября находится с официальным визитом в Китае для участия в IX Сяншаньском форуме по безопасности. Форум будет продолжаться с 20 по 22 октября.