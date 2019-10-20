Амстердам, 20 октября, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в Нидерландах гораздо меньше той, которую он получал в московском клубе ЦСКА. Об этом сообщил сам российский футбольный специалист в эфире программы «Тает лед» на Матч ТВ.

Soccer.ru Леонид Слуцкий

«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА», — сообщил Слуцкий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее футбольный клуб из Арнема «Витесс» разгромил команду «Венло» в десятом туре чемпионата Нидерландов. Встреча, которая закончилась со счетом 4:0, прошла на стадионе «Де Кул» в Венло.

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