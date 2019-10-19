Пекин, 19 октября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Рейтинг лучших смартфонов китайского производства в ценовой категории до $200, доступных в октябре 2019 года, составили авторы специализированного портала GizChina.

Mistore-russia.ru Redmi Note 8

Лучшим устройством в этой ценовой категории был назван Redmi Note 8 от компании Xiaomi, выпущенный в сентябре. Смартфон на базе процессора Snapdragon 665 отличается 48-мегапиксельной основной камерой, а также большим 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+.

Вторую строчку занял смартфон Realme 5 от компании Oppo. Он также работает на базе процессора Snapdragon 665 от Qualcomm. Этот смартфон несколько уступает устройству от Xiaomi по качеству фото и видеосъёмки, но превосходит по ёмкости батареи (5000 мАч против 4000).

Также в пятёрку вошли Realme Q от Oppo, Note 9 от Meizu и новинка от Xiaomi — Mi CC9e. Отметим, стоимость устройств считалась по средней цене в китайских интернет-магазинах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре китайская компания Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI 11 для Android-устройств.