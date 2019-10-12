Пекин, , 12:42 — REGNUM Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств. Об этом сообщает GSMArena.

Первыми обновление получили смартфоны Mi 9 SE, Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi 8, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7 и Redmi K20 в Китае. Ожидается, что глобальная версия прошивки MIUI будет выпущена 16 октября вместе с релизом Redmi Note 7 Pro в Индии.

В новой версии прошивки переработаны визуальные эффекты, добавлены тёмный режим для всей системы и новые динамические звуковые эффекты. Также в MIUI 11 появятся динамически масштабируемые шрифты и дополнения для набора приложений Mi Work.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Xiaomi отказалась от постоянной поддержки тестовых версии прошивок MIUI для своих Android-смартфонов.

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