Барселона, Испания, 18 октября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International выступила с призывом к властям Испании и полиции Каталонии «пропорционально» реагировать на беспорядки в Барселоне, 18 октября передает агентство Associated Press.

Daniel Aguilar Полиция Барселоны

Согласно заявлению организации, в Барселоне зафиксированы случаи «чрезмерного применения силы» полицией, «включая неправомерное и необоснованное использование дубинок и других специальных средств против людей, которые не представляли опасности».

Как сообщало ИА REGNUM, протесты и беспорядки в Барселоне и других городах Каталонии продолжаются с 14 октября. Ранения в ходе уличных столкновений получили около 400 человек, примерно половина из них — полицейские.

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