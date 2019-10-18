Женева, Швейцария, 18 октября, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала отменять режим глобальной чрезвычайной ситуации по лихорадке Эбола в Конго, 18 октября передает агентство Associated Press.

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Экспертный комитет ВОЗ в ходе заседания 18 октября оставил в силе решение, принятое в июле текущего года, несмотря на существенное снижение новых зафиксированных случаев Эболы.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с Эболой в Конго всё ещё остается «сложной и опасной». С начала вспышки в августе 2018 года на востоке Конго от Эболы погибли не менее 2150 человек.

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