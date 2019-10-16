Каронга, , 10:16 — REGNUM Правительство Малави опровергло опасения по поводу возможной вспышки Эболы в стране после того, как случай подозрения на заболевание был зафиксирован в северном районе Каронга, граничащем с Танзанией. Об этом передает ВВС Africa.

Пациент, которому, как сообщается, было 37 лет, на прошлой неделе был помещен в медицинское учреждение после того, как у него появились симптомы, похожие на вирус Эболы, что вызвало страх перед вспышкой заболевания в Малави.

Министр здравоохранения Малави Дан Намарика опроверг опасения о вспышке Эболы в заявлении, опубликованном вечером в понедельник, 14 октября.

«Нет данных о его (пациента) контакте с больными Эболой или о поездке в какой-либо регион со вспышкой заболевания», — сказал Намарика.

«Пациента лечат антибиотиками широкого спектра действия и средствами общей поддерживающей терапии», — добавил он.

Опасения по поводу возможной вспышки усиливаются из-за близости района к соседней Танзании, где правительство отказало в предоставлении информации о подозреваемых случаях Эболы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в этом месяце в правительстве Танзании признали, что расследовали около 28 подозреваемых случаев Эболы за последний год, в том числе два в сентябре, но заверили общественность, что все они дали отрицательный результат.

По словам журналистов, нынешняя вспышка Эболы на востоке Демократической Республики Конго унесла жизни более 2000 человек.

Заявление министра здравоохранения Малави последовало за бурной реакцией в социальных сетях из-за опасений о том, что страна теперь тоже находится в опасности.

Намарика заверил малавийцев, что «правительство … будет бдительно следить за продолжением эпиднадзора за болезнями и будет реагировать на них».