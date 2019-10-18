Минск, 18 октября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Белоруссия обрела независимость мирным путем, создав дискомфорт неназванным силам. Об этом сегодня, 18 октября, в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая в Академии управления при президенте.

President.gov.by Посещение Академии управления при Президенте Республики Беларусь

«Нам посчастливилось после распада СССР удержать свою страну мирно. Мы тихо, спокойно создали свое государство. Уникальный случай. Но нас тоже испытывали. Но хорошо, что не войной. Плохо, что этими санкциями. Это была развернута против нас экономическая война», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По его словам, причиной тому стало появление на политической карте мира 15 новых государств после разрушения СССР: «А мир тесен. Все места были заняты, и нам надо было найти свое место. То есть кого-то потеснить. Значит, мы кому-то наступили на ногу, кого-то зацепили. Конечно, это объективно вызывало какое-то противодействие с их стороны».

Он рассказал, почему в последнее время видно изменение политики Запада по отношению к Белоруссии, отметив, что это не потому, что Белоруссия заняла определенную позицию в отношении событий на Украине или тому подобного: «Время поменялось, и появился повод им уйти от этих санкций, сохранив свое лицо. Они давно поняли, что неправильно ввели против нас санкции. Они просто хотели нас придушить за нашу позицию такую союзнического характера, сохранение союзных отношений между республиками бывшего СССР».

Лукашенко обратился к своей излюбленной терминологии («нагнуть», «наклонить», «под плёткой» и т.п.), указав на желаемое будущее Белоруссии: «Чтобы больше никогда нами из-под плетки не управляли в нашей истории. Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. Это главное, что нужно сохранить. Все остальное купим».

«Я хочу, чтобы она была Белоруссией. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали», — добавил он.

«Не дай бог мы начнем конфликтовать с соседями. А еще хуже, если… А на нас смотрят определенные, вспоминая Речь Посполитую, Великое княжество Литовское, Советский Союз и прочее», — сказал Лукашенко.

Он уточнил: «Я говорю: времена изменились, мы готовы к любым союзам, к любым «Речам», но мы суверенные и независимые и должны видеть свой интерес».