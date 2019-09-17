Во время состоявшегося 17 сентября визита в Минск заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла был обсуждён широкий спектр вопросов двусторонних отношений, включая развитие контактов по линии внешнеполитических ведомств. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Комментируя итоги визита для СМИ, глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что переговоры посланника официального Вашингтона с Александром Лукашенко удались. Сообщая об обсуждавшихся в МИД вопросах, Макей сказал: «Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в том числе самые чувствительные: политические, правочеловеческие, вопросы экономического диалога. Должен констатировать, что сегодняшние переговоры прошли в атмосфере абсолютной открытости и взаимного доверия».

Минск, , 20:56 — REGNUM По словам Макея, следует ждать восстановления дипломатических отношений на уровне послов. «Более высокий уровень представительства мог бы позволить эффективнее реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами», — сообщил министр.

«Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении развития отношений. Мы благодарны за этот интерес нашим американским друзьям и готовы дальше поступательно двигаться по пути углубления сотрудничества с тем, чтобы этот процесс стал необратимым», — добавил Макей.