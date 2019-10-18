Улан-Удэ, 18 октября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Проблема пластикового мусора особенно актуальна для Центральной экологической зоны Байкала, которая занимает часть территории Бурятии. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM эколог и общественный деятель Евгений Кислов, комментируя инициативу Роспотребнадзора о сокращении производства пластиковых пакетов.

Instagram.com/egor_lesnoy Мусор на дне Байкала

Эколог положительно оценил идею чиновников, отметив, что пластиковые пакеты наносят большой вред экологии. Ранее активисты Greenpeace, обследовав почти четыре тысячи фрагментов мусора, собранного на берегу озера, выяснили, что 86,6% из них оказались пластиком.

«Я давно не пользуюсь пакетами. Постоянно ношу рюкзачок, на крайний случай в нём лежит холщовая сумка», — подчеркнул Евгений Кислов.

Он также добавил, что пластиковые пакеты с успехом могут заменить бумажные из макулатуры. Но при этом необходимо вести разъяснительную работу, особенно для владельцев торговых сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о постепенном запрете пластиковых пакетов готовится Роспотребнадзором. Сначала их продажа будет поэтапно сокращаться, а затем запрещена совсем.

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