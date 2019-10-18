Москва, , 05:51 — REGNUM Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».

Пакеты

Соответствующий законопроект готовится Роспотребнадзором. Сначала их продажа будет поэтапно сокращаться, а затем, как отмечается, и вовсе будет запрещена.

О сроках введения запрета пока не сообщается. К настоящему моменту уже составлены поправки, которые будут внесены в закон об отходах производства.

Комментируя эту информацию, в Минприроды РФ сказали, что выступают «за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на июнь 2019 г., 85% жителей РФ готовы полностью или частично отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

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