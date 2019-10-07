Иркутск, , 09:15 — REGNUM Из почти четырёх тысяч фрагментов мусора, собранного активистами проекта «Ноль отходов» Greenpeace на берегах Байкала, 86,6% оказались пластиком, сообщает Greenpeace.ru.

По оценке эксперта проекта Алексея Киселёва, главными пластиковыми загрязнителями Байкала стали пластиковые бутылки.

«Байкал — внутренний водоём России, а значит, и загрязнение его — ответственность нашей страны. Мусор в него попадает с берегов, судов, приплывает по рекам и прилетает с ветром. И главное, что сейчас это в большей части одноразовый пластик, которого вообще могло бы не быть», — подчеркнул общественник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы государством сделано много послаблений в законодательстве, защищающем Байкал — самый большой на Земле резервуар пресной воды. Чего только стоит сокращение водоохранной зоны и подписанное главой российского правительства Дмитрием Медведевым постановление, которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой.

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Помимо этого, на берегах Байкала как грибы после дождя растут незаконно возведённые гостиницы и турбазы, построенные под видом жилых домов, а вода в Священном Море уже давно не является питьевой из-за увеличения концентрации токсинов.

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