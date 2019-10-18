Краснодар, 18 октября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В ответ на планы «вернуть Кубань» краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев посоветовал депутатам украинской Рады повысить уровень своего образования и пригласил прослушать лекции по истории в Кубанский госуниверситет. Комментарий главы региона опубликован на сайте краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вениамин Кондратьев

Глава региона отметил, что кубанские казаки живут на своей российской земле, земле своих предков, которую те защищали ценой собственной жизни и полили своей кровью.

«Это их земля, они на ней живут свободно и вольготно, растят своих детей, работают, строят планы и уверенно смотрят в завтрашний день! Но они прекрасно помнят и передают из поколения в поколение, что эта земля им пожалована Екатериной Великой, и эта ее грамота о пожаловании земли, которая в настоящее время хранится в краевом историческом музее, является одной из главных регалий Кубанского казачьего войска», — сказал глава региона.

Глава региона также выразил желание пригласить украинских депутатов в Кубанский государственный университет, где они могли бы прослушать лекции по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска от специалистов.

«Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений», — заявил Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о создании объединения «Кубань», чтобы помочь этническим украинцам, проживающим в России, «вернуться в культурное и социальное поле».

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