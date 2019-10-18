Барселона, Испания, 18 октября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Всеобщая забастовка запланирована 18 октября в испанском автономном сообществе Каталония в связи с судебным вердиктом в отношении сторонников региона. Ожидается, что на улицы выйдут сотни тысяч человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Основные выступления начнутся в 17:00 по местному времени (18:00 мск). О возможном числе участников можно судить по прошлым акциям — ранее всеобщие забастовки в Барселоне поддерживали до 500 тыс. человек.

Работу прекратят учебные заведения и учреждения культуры, различные ведомства, на улицах значительно сократится количество общественного транспорта. Авиакомпании Vueling и Iberia предупредили об отмене рейсов, сообщает газета El Pais.

С вечера 17 октября приостановлена работа завода Seat в муниципалитете Марторель провинции Барселона, уточняет La Vanguardia.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Каталонии начались 14 октября. В ночь на 18 октября манифестации в очередной раз переросли в стокновения на улицах Барселоны.

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