Вашингтон, 18 октября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» является «настоящим оружием Судного дня», утверждает американский аналитический журнал военно-политической тематики The National Interest.

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» с атомного подводного ракетоносца «Юрий Долгорукий»

Авторы публикации напомнили о залповом пуске четырех баллистических ракет «Булава», который субмарина совершила в мае 2018 года в Белом море. Тогда ракеты преодолели более 5 тыс. км до полигона Кура на Камчатке.

У «Булавы» — необычно мелкая траектория полета, перехватить её крайне сложно. Ракета со стартовой массой около 37 тонн способна избежать около сорока ударов противоракет.

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Mil.ru Российский атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий»

Издание сравнило крейсер «Юрий Долгорукий» с подлодками, которые есть у США, Китая, Франции, Великобритании и Индии. Отмечено, что задача по уничтожению городов противника будет выполнена им даже в том случае, если прочие ядерные силы будут ликвидированы первым ударом.

«Юрий Долгорукий» — головной корабль проекта 955 «Борей». Восемь таких субмарин смогут одновременно обеспечить сдерживание в Тихом и Северном Ледовитом океане, патрулируя их.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года залповую ракетную стрельбу «Юрия Долгорукого» включили в официальный перечень рекордов Вооруженных сил РФ. В августе того же года атомные подводные ракетоносцы «Тула» и «Юрий Долгорукий» успешно выпустили баллистические ракеты «Синева» и «Булава» по целям в Архангельской области и на Камчатке.

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