Южно-Сахалинск, 18 октября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе некоторых соревнований из-за прогнозируемой сильной жары в столице Японии, предложила провести Олимпиаду-2020 на Курильских островах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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Из-за высоких температур воздуха во время проведения в столице Японии Олимпийских игр в 2020 году Международный олимпийский комитет предложил перенести соревнования по спортивной ходьбе и марафону из Токио в Саппоро.

На подобные предупредительные меры МОК власти Японии отреагировали весьма своеобразно — губернатор Токио предложила вообще перенести Олимпиаду-2020 на северные территории, а именно так японцы называют южные Курилы, которые принадлежат России.

«Это прозвучало неожиданно. Если нужно прохладное место, почему бы не провести соревнования на северных территориях», — цитирует Юрико Коикэ информационное агентство ЯпонииKyodo.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда власти Японии в вопросах организации Олимпийских игр 2020 года отходят к политическим вопросам, касающимся принадлежности Курильских островов. Так, на сайте Олимпиады-2020 организаторы разместили карту, где Курильские острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, принадлежащие Российской Федерации, были отнесены к Японии. Тогда представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Японии подобного рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение суверенитет России над южными Курильскими островами.

Ранее Южная Корея обратилась в МОК с жалобой на то, что Япония собиралась использовать свой имперский флаг на Олимпийских играх в 2020 году. В своём обращении Сеул указал, что «флаг Восходящего солнца, поднятый во время вторжения Японии в азиатские страны, начиная с конца XIX века, является символом японского милитаризма и империализма, и он продолжает использоваться крайне правыми организациями в ксенофобских демонстрациях».