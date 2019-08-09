Москва, , 21:50 — REGNUM

Москва рассматривает появление Курильских островов на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года, как очевидное злоупотребление со стороны Токио ролью страны, принимающей соревнования. Об этом 9 августа заявила официальный преставитель МИД России Мария Захарова.

«Вызывает глубокое сожаление стремление Токио политизировать такое важное международное спортивное событие, как Олимпиада, и очевидное злоупотребление Японией ролью страны — хозяйки игр, призванных содействовать единению народов», — приводит её слова ТАСС.

При этом Мария Захарова добавила, что никакие действия Японии подобного рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение суверенитет России над южными Курильскими островами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на карте Японии, рахмещённой на официальном сайте летних Олимпиайских игр 2020 года, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группа Хабомаи — были изображены как часть японской территории.

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