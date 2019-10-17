Африн, Сирия, 17 октября, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Командующий курдских сил в Сирии Мазлум Абди заявил, что ополчение готово соблюдать режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута между США и Турцией, 17 октября передает агентство Associated Press.

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«Мы сделаем все возможное для успеха соглашения о прекращении огня» , — заявил Абди в эфире курдского телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о 120-часовом прекращении огня турецкими силами на севере Сирии.

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