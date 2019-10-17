Москва, 17 октября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Российская Федерация и Белоруссия находятся на достаточно продвинутом уровне интеграции, заявил 17 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Интеграция — это процесс, растянутый по времени. И потом, мы и так находимся на продвинутом уровне интеграции с Белоруссией — союзное государство», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, добавил представитель Кремля, говорить о сроках проведения интеграции пока очень рано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Москва и Минск продолжают свою работу над соглашением о взаимно признании виз, однако некоторые его положения не устраивают белорусскую сторону.

В соглашении между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз предусматривается, что имеющие белорусскую визу иностранцы смогут въезжать на территорию РФ и пребывать там вплоть до окончания срока ее действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии.

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