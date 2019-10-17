Киев, 17 октября, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Обвал рейтинга президента Украины Владимира Зеленского вызван усталостью избирателей и постоянным ожиданием того, когда политик начнёт выполнять свои предвыборные обещания, заявил украинский политолог Михаил Погребинский, сообщил 17 октября телеканал 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мне кажется, что люди устали или начинают уставать ожидать каких-то конкретных результатов по тем вопросам, которые обещал решить кандидат в президенты и потом президент Зеленский. Прежде всего, это вопрос о мире», — прокомментировал эксперт.

Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал начало падения рейтинга Зеленского с 73% до 66%.

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Как сообщало издание «Украинская правда», ранее глава КМИС Владимир Паниотто заявил, что рейтингу Зеленского больше всего угрожает негатив, связанный с началом отопительного сезона на Украине, а также выполнение «формулы Штайнмайера».

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