Киев, , 20:21 — REGNUM Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал снижаться, сказано в отчёте Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 14 октября на официальном сайте КМИС.

Если в сентябре деятельность Зеленского так или иначе одобряли 73% жителей Украины, то в октябре рейтинг поддержки упал до 66%, отметили социологи.

Также снизился рейтинг поддержки премьер-министра Украины Алексея Гончарука — с 17% в сентябре до 10% в октябре. Отметим, что действия главы правительства Украины поддерживает меньше людей, чем действия экс-президента страны Петра Порошенко — в октябре о его деятельности положительно высказались 11% опрошенных.

Рейтинг поддержки спикера Верховной рады Украины, главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова снизился с 33% до 27%.

Вырос рейтинг поддержки главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — с 19% до 23% и главы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — с 20% до 24%.

Опрос проводился с 9 по 11 октября 2019 года на всей подконтрольной Украине территории. Всего были опрошены 1200 человек.

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее украинский политолог Михаил Погребинский спрогнозировал, что к весне 2020 года рейтинг Зеленского приблизится к «нормальным» значениям в 25−30%.

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