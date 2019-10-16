Киев, , 13:01 — REGNUM Реализация «формулы Штайнмайера», а также начавшийся отопительный сезон могут «ударить» по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского, заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, сообщило 16 октября издание «Украинская правда».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Если тема с формулой Штайнмайера будет развиваться, то и отношение к Зеленскому может ухудшаться. Впереди отопительный сезон, платёжки за газ — это также может повлиять. Обычно это существенно влияет», — рассказал он.

Напомним, по мнению социолога, директора Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, на рейтинг Зеленского благотворно повлияет прошедший пресс-марафон с его участием.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года, по данным КМИС, рейтинг поддержки Зеленского снизился с 73% до 66%.