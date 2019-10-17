Магадан, 17 октября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. На заседании коллегии министерства здравоохранения Магаданской области губернатор Сергей Носов обратил внимание на иностранный опыт в медицине и заявил о строительстве новых больниц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Финансирование медицины

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«Лучшая первичка — на Кубе, где все бедные, и в Исландии, довольно богатой стране. Надо — будем и их опыт изучать. Государство платит большие деньги за лечение запущенных пациентов. Поэтому начинать надо с качества и отношения к работе и к людям. Мы не добьёмся ничего, если у нас пациент будет запускать свой недуг», — акцентировал Сергей Носов.

Также он сказал, что сокращения врачей не планируется, но до 1 ноября ждёт от руководителей ведомств предложения по изменению системы оплаты труда.

«В больницах действует принцип «уравниловки». И некоторые медработники не оправдывают свои высокие доходы», — заявил колымский глава.

Носов поручил разработать медико-технологическое задание для нового противотуберкулезного диспансера, на хирургический корпус, на новую детскую поликлинику.

«Всё подготовьте и на те районные больницы, которые мы не будем ремонтировать, их проще и лучше построить с нуля. Мы до сих пор пустые помещения топим в Сусумане и на Теньке. А по сути топим Колыму», — обозначил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ уже в этом году выделит Магаданской области на сферу медицины 1 млрд рублей. Скопились огромные долги у больниц, есть вопросы с обеспечением кадрами и оборудованием.