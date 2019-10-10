Магадан, Магаданская область, , 07:37 — REGNUM На заседании правительства РФ 10 октября под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева в повестке из 14 вопросов будет и обсуждение предоставления дотаций из федерального бюджета Магаданской области на нужды здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы правительства, бюджету Магаданской области предлагается в 2019 году выделить 1,089 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетной сферы, погашение долгов учреждений здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Колымы наблюдается сложная ситуация с недофинансированием. Учреждения имеют просроченные задолженности по налогам, отчислениям в различные фонды.