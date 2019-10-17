Москва, 17 октября, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Заёмщиков с просроченной задолженностью более 90 дней перед микрофинансовыми организациями (МФО) на конец сентября стало 3,5−4 млн человек, что на 25% больше прошлогоднего показателя, сообщает «Национальная служба взыскания» (НСВ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

В исследовании компании НСВ сказано, что сумма просроченных микрозаймов на октябрь 2019 года с учётом штрафов достигла 101,4 млрд рублей.

Наибольшее количество должников (23,3%) — в Южном федеральном округе (ЮФО), за ним следуют Центральный федеральный округ (20,8%) и Сибирский федеральный округ (19,2%).

Высокие показатели по ЮФО исследование объясняет сезонным характером заработка в некоторых регионах округа.

Вице-президент «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Александр Морозов отметил, что жители РФ в большинстве своём не могут делать крупные покупки без привлечения заёмных средств.

Читайте также: Граждане РФ стали реже брать кредиты в МФО