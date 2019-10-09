Москва, , 11:58 — REGNUM В России в июне-августе 2019 года количество выданных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, летом количество выданных займов МФО составило 4,27 млн единиц, в 2018 году — 4,66 млн. Заметно сократилась выдача небольших займов до зарплаты — до 10 тыс. руб. и 10−20 тыс. руб. — на 13,8% и 2,7% соответственно.

Существенно снизилась динамика выдачи кредитов в МФО в Кемеровской области (-20,5%), Алтайском крае (-17,2%) и Волгоградской области (-16,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, портфель займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО) субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), за год вырос почти на 29%.

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