Казань, 16 октября, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Слова телеведущего Владимира Соловьева, который оскорблял в радиоэфире жителя Татарии, проверят в Главном управлении МВД России по противодействию экстремизму. Об этом заявил казанский правозащитник Еркен Сарсембаев.

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По его словам, ранее письмо с просьбой проверить слова ведущего на экстремизм он направил в Генеральную прокуратуру РФ. Надзорное ведомстве перенаправило заявление в ГУ МВД. Поручение подписал прокурор отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, сообщает «Бизнес-online».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире радиостанции «Вести FM» у Соловьева возник конфликт с жителем Татарии.

Телеведущий стал кричать и называть представителя республики «мразью».

"Не позорь Татарстан, мразь!» — негодовал Соловьев.

При этом слов его оппонента, которые привели ведущего в такое раздражение, в видеозаписи нет.

«Ты-то чей? Отдам твой телефон, проверять таких, как ты, надо! А потом они в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всплывают», — пародируя акцент, говорил Соловьев.

Позднее в авторской программе на телевидении Соловьев призвал всех в обязательном порядке посетить Казань, назвав столицу республики невероятно красивым городом.

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